Arıcılar dört gözle ayıların kış uykusuna yatmasını bekliyor
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ayıların arı kovanlarına saldırısından bıkan arıcılar, çeşitli çareler arıyor.
Kastamonu
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ayı saldırılarından bunalan arıcılar ayıların kış uykusuna yatmasını bekliyor. İlçede artan ayı saldırılarından arı kovanlarını korumak isteyen arıcılar, çözüm yolları arıyor.
Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Erden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarından muzdarip olduklarını belirtti.
Kış uykusuna yatmadan önce yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaştığını, ayıların arı kovanlarına saldırdığını belirten Erden, "Dağlara, kışa yakın, meyve veren ağaçların dikilmesi gerekiyor. Yemek üreten firmalar bir proje geliştirerek bu olayların gerçekleştiği bölgelere yemek artıklarını götürsünler. Bir toplanma merkezi kendinden oluşur diye düşünüyorum." dedi.
Ayı saldırılarından en çok zararı arıcıların gördüğüne işaret eden Erden, "Ayı, balı çok seviyor. Bizler kendi imkanlarımızla bunun önüne geçebilmek için ayı çiti diye tabir ettiğimiz elektrikli çitler kullanıyoruz. Maalesef bu çözüm olmuyor. Bu çitler değil hayvana insana bile bir zarar vermiyor. Arıcıların arılarını meskun mahallere yakın yerlere taşımaları gerekiyor. Arılarına sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Kış mevsiminin bir an önce başlayıp, ayıların kış uykusuna yatmalarını temenni ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor." diye konuştu.
İlçenin Kayabaşı köyünde ikamet eden Cihat Yazıcı ise 45 yıldır arıcılık yaptığını, köylerinde daha önceleri ayı korkusu olmadığını söyledi.
Eskiden köylerinin kalabalık olduğuna değinen Yazıcı, şunları dile getirdi:
"Bu nedenle ayılar köylere gelemezdi. Köylerde insan azalınca ayılar köylere gelmeye ve zarar vermeye başladılar. Boş evlere dahi giriyorlar. Dolayısıyla insanlar mağdur. Bugüne kadar 25'in üzerinde arı kovanımı ayılar dağıttı. Ayı saldırılarından kovanlarımı korumak için evime, yöremizde sergi denilen balkon yaptım ve arılarımı oraya koydum. Ancak arıların yüksekte olması üretimi düşürdü. Bu yüzden bir kısmını yere indirdim. Bu alana dikenli ve jiletli tel çektim, ayrıca naylon branda ile çevresini kapattım. Şu anda ayılar yaklaşamıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.