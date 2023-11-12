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Yaşam

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Ardahan'da bazı yüksek dağların zirvelerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Günay Nuh  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Ardahan

Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düşmesi nedeniyle yüksek kesimlerde kar ve sis görüldü.

Posof ilçesi ile Ardahan ve Artvin etrafındaki bazı yüksek tepeler yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Ilgar Dağı bölgesinde ise sis etkisini gösterdi.




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