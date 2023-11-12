Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
Ardahan'da bazı yüksek dağların zirvelerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.
Ardahan
Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düşmesi nedeniyle yüksek kesimlerde kar ve sis görüldü.
Posof ilçesi ile Ardahan ve Artvin etrafındaki bazı yüksek tepeler yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Ilgar Dağı bölgesinde ise sis etkisini gösterdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.