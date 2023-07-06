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Yaşam

Ardahan'da yeniden alabalık yaşamı oluşması için dereden kamyonlarca çöp ve balçık çıkarıldı

Ardahan kent merkezinden geçen Alabalık deresinde, alabalık yaşamının yeniden canlandırılması için 17 kamyon balçık ve çöp toplandı.

Günay Nuh  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Ardahan'da yeniden alabalık yaşamı oluşması için dereden kamyonlarca çöp ve balçık çıkarıldı

Ardahan

Ardahan Belediyesi ekipleri, kent merkezinden geçen derenin Güney Çevre yolundaki Karakaya mevkisinden Kura Nehri'nin birleşimine kadar temizlik yaptı.

İş makinelerinin desteği ile yapılan çalışmayla toplanan 17 kamyon balçık ve çöp kent dışına taşındı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AA muhabirine, Alabalık Deresini geçmişteki görüntüsüne kavuşturmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Baharın gelmesiyle derede oluşan kötü görüntünün temizlik çalışmasını tamamlandıklarını belirten Demir, "Baharla birlikte dere hem kirlendi, hem de koku yayılıyordu. Dolayısıyla bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için temizlik çalışması başlattık. Amacımız, deremizin her geçen gün daha temiz olmasını sağlamak." dedi.

"Burada yeniden alabalık yaşayabilir"

Derede alabalıkların yetişmesini amaçladıklarını ifade eden Demir, "Eğer bizler deremize sahip çıkarsak burada yeniden alabalık yaşayabilir. Lütfen şehrimizi ve akarsularımızı kirletmeyelim. Bunlar önemli değerlerimizdir. Bunların korunması için daha sıkı ve caydırıcı tedbirler almak durumundayız." ifadelerini kullandı.

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