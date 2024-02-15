Ardahan'da iki vaşağın gezisi fotokapanla görüntülendi
Ardahan'da nesli tehlike altında bulunan iki vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi.
Ardahan
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve tür tespitine yönelik, Sarıçam Ormanları'ndan oluşan kentteki farklı alanlara fotokapan kuruldu.
Fotokapana, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin "kırmızı listesinde" nesli tehlike altında bulunan ve birinci derece koruma altında olan vaşakların görüntüsü takıldı.
Görüntüde ormanlık alanda dolaşan vaşaklar bir süre sonra gözden kayboluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.