Dolar
27.16
Euro
29.61
Altın
1,894.32
ETH/USDT
1,675.00
BTC/USDT
26,145.00
BIST 100
7,796.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Marmara Adası'nda makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - VTR
logo
Yaşam

Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" sürüyor

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran türlerin "ölüm uçuşu" devam ediyor.

Günay Nuh, Anıl Aydın  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" sürüyor

Ardahan

Genellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sinekler, Ardahan Kalesi çevresinde de görülüyor.

Ardahan Köprüsü bölgesinde önceki gün başlayan ve akşamları aydınlatma lambaları etrafında toplanan kelebeği andıran türlerin, "ölüm dansını" izlemek ve görmek amacıyla vatandaş alana geliyor.

"Bir günlükler"in uçuşlarını izleyen Hakan Köksal, AA muhabirine, 4 gün önce söz konusu manzaranın yaşanmaya başladığını söyledi.

Olayın özellikle Ardahan Köprüsü çevresinde gerçekleştiğini belirten Köksal, "Manzara çok güzel. Yürüyüş yapıp aynı zamanda bunları izliyoruz. İzlemeye değer bence. Bilmeyenlerin gelip bizzat izlemesini tavsiye ederim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
Marmara Adası'nda makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bu yıl e-Devlete giriş sayısı 3 milyarı aştı
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" sürüyor

Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" sürüyor

Ardahan'da "bir günlükler"in ölüm uçuşu başladı

Suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'nde kum adacıkları ve yosunlar oluştu

Suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'nde kum adacıkları ve yosunlar oluştu

Suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'nde kum adacıkları ve yosunlar oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet