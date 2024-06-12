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Yaşam

Ardahan'da bıçak ustaları, seyyar tezgahlarda Kurban Bayramı mesaisine başladı

Ardahan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurulan seyyar tezgahlarda bıçaklarını biletmeye başladı.

Günay Nuh  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Ardahan'da bıçak ustaları, seyyar tezgahlarda Kurban Bayramı mesaisine başladı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da seyyar tezgah kuran bıçak ustaları, yoğun talep nedeniyle akşam saatlerine kadar çalışmayı sürdürüyor.

Tezgahını kentin işlek noktalarından Kongre Caddesi'nde kuran bıçak ustası Halil Bulutlar, AA muhabirine, bayram dolayısıyla bıçakların bakımını yapmak için mesaiye başladığını söyledi.

Yıllardır her Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesai yaptığını anlatan Bulutlar, "Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kurban edilecek hayvanın kesiminin işkenceye dönüşmemesi için bu işimiz çok önemli. Parası olan olmayan herkesi bekliyorum. Günlük ortalama 100 bıçağın bakımını yapmayı planlıyorum." diye konuştu.

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