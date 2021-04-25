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Yaşam

Aracın çarparak telef ettiği kuşun başından ayrılmadılar

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yolda ölen kuşun başına toplanan civardaki kuşların uzun süre ayrılmaması dikkat çekti.

Bülent Temiz   | 25.04.2021
Aracın çarparak telef ettiği kuşun başından ayrılmadılar

Bingöl

Karlıova'nın Kantarkaya köyü mevkisinde plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu bir kuş telef oldu.

Civardaki kuşlar, ölen kuşun başında uzun süre bekledi.

Araçların geçişi sırasında uçan kuşların yol kenarında bulunan istinat duvarına kondukları, daha sonra tekrar ölen kuşun yanına gelip bekledikleri görüldü.


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