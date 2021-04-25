Aracın çarparak telef ettiği kuşun başından ayrılmadılar
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yolda ölen kuşun başına toplanan civardaki kuşların uzun süre ayrılmaması dikkat çekti.
Bingöl
Karlıova'nın Kantarkaya köyü mevkisinde plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu bir kuş telef oldu.
Civardaki kuşlar, ölen kuşun başında uzun süre bekledi.
Araçların geçişi sırasında uçan kuşların yol kenarında bulunan istinat duvarına kondukları, daha sonra tekrar ölen kuşun yanına gelip bekledikleri görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.