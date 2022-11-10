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Yaşam

Antika koleksiyonunu oto tamirhanesinde sergiliyor

Niğde'de yaşayan Mikail Evkaya'nın çocukluğundan beri biriktirdiği ve iş yerinin üst katında sergilediği çok sayıda antika eşya, ziyarete gelenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Abdullah Özkul   | 10.11.2022
Antika koleksiyonunu oto tamirhanesinde sergiliyor Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

Niğde

Mikail Evkaya, AA muhabirine, Ata Sanayi Sitesi'nde oto bakım ve tamiri üzerine iş yeri olduğunu ve 11 yaşından beri çalıştığını söyledi.

Çocukluğundan beri eski eşyalara merakı olduğunu belirten 54 yaşındaki Evkaya, köylere ziyarete gittiğinde antika eşya topladığını anlattı.

Evkaya, bu eşyaları iş yerindeki özel odasında sergilediğini belirterek, şunları anlattı:

"Bu bir hastalık. Aldıkça alıyoruz, aldıkça alıyoruz. Bazen 'yeter' diyorum, yine de alıyoruz. Ticaretini yapmıyorum, eş, dost, geliyor, sergiliyoruz. Eskileri gördükçe çok hoşlarına gidiyor. Elimize geçtikçe biriktiriyoruz. Bu eşyaların çoğunu bilirim, çocukken hatırlarım ama dedelerimizin ninelerimizin kullandığı eşyalar da var. Daha çok bakır eşyalar, ütüler, tabaklar, bıçaklar, kamalar, kahve makineleri, telefonlar... Bir şeyin üstüne yoğunlaşmadım, hoşumuza ne giderse buluyoruz, alıyoruz."

"Odaya giren çıkmak istemiyor"

Evkaya, eşyalar arasında 300-500 yıllık olanların da bulunduğunu belirterek, "Sayısını bilmiyorum ama 3-5 bin vardır. Buraya dışarıdan çok kişi geliyor. Müşterimiz gelir burada çay, çorba içer. Odaya giren çıkmak istemiyor. Giderken şaka yapıyoruz, 'Kimse bir şey almasın' diye." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden esnaf Cevdet Temurtaş da Niğde Offroad Kulübü üyesi olduğunu aktardı.

Kulüp olarak bazı toplantıları Evkaya'nın antika eşyalarla dolu odasında yaptıklarını ifade eden Temurtaş, "Yaşımızın yetmediği binlerce şey var. 300-500 yılı aşan ürünler var. Buraya geldiğimizde huzur buluyoruz. Büyüklerimizin, atalarımızın, dedelerimizin yaşadıkları zorlukları anlıyoruz. Bu eserleri gördüğümüz zaman daha çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Önder Gençoğlu ise mekanın çok otantik olduğunu belirtti.

Burada çok güzel, klasik, orijinal, geçmişe dair ürünlerin bulunduğuna dikkati çeken Gençoğlu, "Ustamız bu eserleri mücadele ederek, zaman harcayarak, bütçe oluşturarak topladı. Bilmediğimiz bir tarihi yaşatmaya çalışıyor. Adeta bizi zamanda yolculuğa çıkarıyor. Bundan da mutlu oluyoruz." dedi.

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