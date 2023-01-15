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Yaşam

Antika eşyalarla donattığı makam odası müzeyi andırıyor

Ardahan Meteoroloji Müdürü Hüseyin Geçgel, biriktirdiği 700'ün üzerindeki antika eşyanın bir kısmını makam odasında sergiliyor.

Günay Nuh   | 15.01.2023
Antika eşyalarla donattığı makam odası müzeyi andırıyor

Ardahan

Mersin'de çocuk yaşta merak saldığı antika eşyaları biriktirmeye başlayan Geçgel, çevresindekilerin desteğiyle ve satın alarak topladıklarını evinin bir bölümünde muhafaza etti.

Biriktirdiği 700'ün üzerindeki antika eşyadan bir kısmını, kısa süre önce atandığı Ardahan'a getiren Geçgel'in antika eşyalarla dolu makam odası adeta müzeyi andırıyor.

Hüseyin Geçgel, AA muhabirine, kendisini ve kurumu ziyaret edenlerin ilgisini en çok, tarihi plaklar ile oyuncak bebeklerin çektiğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıl önce başlayan merakıyla 700'ün üzerinde antika eşya biriktirdiğini anlatan Geçgel, şöyle konuştu:

"Bunları toplamak için bugüne kadar 1 milyon lira harcadım. Makamımda Abdülhamid Han dönemine ait sikkeler, 15'lilerin fotoğrafı, Almanya'da kadın saçı ve elbisesinden üretilen porselen bebekler başta olmak üzere Osmanlı dönemine ait mecmualara kadar birçok tarihi eseri korumak ve yaşatmaktan mutluluk duyuyorum. Ardahan'a yeni gelmem dolayısıyla bu malzemelerin ancak bir miktarını getirebildim. Bu sayı daha da artacak."

"Satmaya veya birilerine vermeye kıyamıyorum"

Geçgel, topladığı eşyalarla sergi açmayı planladığını, insanlara tarihe yolculuk yaptırmak istediğini dile getirdi.

Zeki Müren ve Neşet Ertaş'ın plaklarının da elinde bulunduğunu belirten Geçgel, "Eski dönemlere ait teraziler mevcut. 1800'li yıllara ait çocuk oyuncakları çok dikkati çekiyor. Satmaya veya birilerine vermeye kıyamıyorum. Daha fazlasını toplamaya çalışıyorum. Osmanlı dönemine ait tapular, plak koleksiyonu, oyuncak koleksiyonlarım mevcut. Yüzyıllık oyuncak koleksiyonu mevcut. Örneğin 1850'lere ait kama ve gaz lambası da elimde bulunuyor." diye konuştu.

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