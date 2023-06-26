Dolar
25.95
Euro
28.34
Altın
1,928.91
ETH/USDT
1,884.00
BTC/USDT
30,397.00
BIST 100
5,730.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Antalya'nın sahillerinde bayram tatili hareketliliği sürüyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.

Ayşe Yıldız, Emine Zehra Ünal  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Antalya'nın sahillerinde bayram tatili hareketliliği sürüyor Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 29, deniz suyunun ise 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerine akın etti.

Turistler ve kent sakinleri, plajlardan denize girdi, şezlonglarda güneşlendi, kimi aileler çocuklarıyla kumsalda oynadı, kimi de bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı.

Nem oranının yüzde 80'e ulaştığı Antalya'da bazıları da deniz kenarında, getirdikleri kamp sandalyelerine oturarak kitap okudu, kahvelerini içti, kimisi parklarda spor yaptı.

Andrenalin tutkunları da Varyant bölgesinde yamaç paraşütü gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun-Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu
Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu ve uçuş sayısında yeni rekora ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile telefonda görüştü
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2'si kırmızı bültenle aranan 34 şüpheli yakalandı
Bayram süresince yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Benzer haberler

Antalya'nın sahillerinde bayram tatili hareketliliği sürüyor

Antalya'nın sahillerinde bayram tatili hareketliliği sürüyor

Mahra'nın babası sahipsiz köpek sorunuyla mücadelesini sürdürüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sezona yoğun bir şekilde, rekorlar kırarak girdik

Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı gerçekleştirildi

Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı gerçekleştirildi
Kasaplardan "Kurban etini poşete koymayın" uyarısı

Kasaplardan "Kurban etini poşete koymayın" uyarısı
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu aştı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet