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Yaşam

Antalya'daki yaban keçilerinin boynuz mücadelesi fotokapanlara yansıdı

Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla, yaban keçilerinin boynuz mücadelesi görüntülendi.

Bilal Altıok   | 13.12.2021
Antalya'daki yaban keçilerinin boynuz mücadelesi fotokapanlara yansıdı

Burdur

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Burdur, Antalya ve Isparta'da kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlara yansıyan ilginç görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Paylaşımda, Antalya'daki Toros dağlarında yaşayan uzun boynuzlu yaban keçilerinin boynuzlarını birbirleriyle tokuşturdukları görüntüler yer aldı.

Paylaşımlarla yaban hayatı zenginliğinin tanınması ve korunması konusunda bilinç kazandırılması hedefleniyor.

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