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Yaşam

Antalya'da yılın ilk günü denize girip güzel havada yüzmenin tadını çıkardılar

Antalya'da yılın ilk gününde denize giren vatandaşlar, yüzmenin ve güzel havanın keyfini sürdü.

Süleyman Elçin   | 01.01.2023
Antalya'da yılın ilk günü denize girip güzel havada yüzmenin tadını çıkardılar

Antalya

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarında toplandı.

Kumsalda güneşlenenlerden bazıları denize girerek yüzdü.

Bisiklet süren çocuklar, kumsalda aileleriyle oynadı.

Kimi kanoya binerek eğlenceli zaman geçirdi, kimi de palmiyelerin altında yürüyüş yaptı.

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