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Yaşam

Antalya'da sıcak hava, kent sakinleri ile turistleri sahillere çekti

Son 83 yıllık ekim ayı sıcaklık rekorunun dün kırıldığı kentte, sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Talip Demirci, Gülsem Adam   | 02.10.2022
Antalya'da sıcak hava, kent sakinleri ile turistleri sahillere çekti Fotoğraf: Gülsem Adam - AA

Antalya

Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji verilerine göre, dün 40,4 dereceyle son 83 yılın ekim ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Antalya'da, bugün de sıcak hava etkisini sürdürdü. Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 36 kaydedildi.

Hava parçalı bulutlu olmasına rağmen etkili olan sıcaktan bunalan kent sakinleri ve turistler, sabahın ilk saatlerinden itibaren sahillerde yoğunluğa neden oldu.

Konyaaltı Sahili'nde birçok tatilci şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler de sahildeki parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Turkuaz rengi suyu ve altın sarısı kumlarıyla ünlü Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı'nda da yoğunluk yaşandı.

Tatilcilerden Orhan Üçkardeş, Sakarya'dan Kaş'a tatile geldiklerini söyledi.

Sakarya'da havanın soğumaya başladığını ancak Antalya'da hala yazdan kalma günler yaşandığını belirten Üçkardeş, "Kaş cennet gibi bir yer, turizm anlamında iyi yol kat etmiş. Verilen hizmetten memnun kaldık." dedi.

Tekirdağ'dan tatile gelen Serkan Kamacı ise bölgede turizm sezonunun sıcak havadan dolayı sürdüğüne ifade ederek, "Kaş'a özellikle Kaputaş Plajı için geldim. Burada denizin rengi, doğa çok güzel. Her sene buraya gelirim. Kaş'ı seviyorum." diye konuştu.

Antalya Körfezi'nde yarın fırtınanın etkili olması, hava sıcaklığının ise salıdan itibaren düşmesi bekleniyor.

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