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Yaşam

Antalya'da oy kullanan seçmenler sahilde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde serinlemeyi tercih etti.

Gülsem Adam, Zehra Tekeci  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Antalya'da oy kullanan seçmenler sahilde yoğunluk oluşturdu

Antalya

Hava sıcaklığının 29, nemin yüzde 33 ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, oyunu kullanan vatandaşlar sahilde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Nevin Yıldız, AA muhabirine, Antalya'da yaşadığını ve sabah erken saatlerde oy kullandığını söyledi.

Antalya'da havanın sıcak olmasından dolayı oy kullandıktan sonra sahile geldiğini anlatan Yıldız, "Seçimler vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olsun. Seçilecek olan insanlar da en güzel görevini yapsın." dedi.

Dalgıç Murat Sarıkaya ise oyunu kullandığını ve ekip arkadaşlarıyla dalış yapmak için Konyaaltı sahiline geldiklerini belirtti.

Seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Sarıkaya, "Antalya'nın güzelliklerini görüyorsunuz buraya geldik, dalışımızı yapacağız ve tekrardan huzurlu bir şekilde evimize gideceğiz. Antalya güzel bir şehir. Hepimiz için, Türkiye için bir kazanç. İnşallah her şey daha güzel olur." diye konuştu.

Ailesiyle denize giren Mehmet Uysal da eşiyle oy kullandığını ve sahile geldiklerini kaydetti.

Sahilin çok kalabalık olduğunu dile getiren Uysal, "Seçim gününü heyecanla bekliyorduk ve vatandaş olarak kalktık oyumuzu kullandık. Pazar günümüzü denizde değerlendirdik. Şimdi herkes akın akın sahile geliyor, bu çok mutlu etti beni." ifadelerini kullandı.

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