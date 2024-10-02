Dolar
34.23
Euro
37.92
Altın
2,651.55
ETH/USDT
2,430.50
BTC/USDT
60,833.00
BIST 100
9,201.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Yaşam

Antalya'da imam görev yaptığı tarihi camiyi turistlere 4 dilde anlatıyor

Antalya'da farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan ve fethin simgesi olan Şehzade Korkut Camisi'nde görev yapan imam Muhammed Deniz Tanrıverdi, ziyaretçilere tarihi camiyi Türkçe, Arapça, Rusça ve İngilizce anlatarak turizm elçisi gibi çalışıyor.

Süleyman Elçin  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Antalya'da imam görev yaptığı tarihi camiyi turistlere 4 dilde anlatıyor Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Tarihi Kaleiçi bölgesinde bulunan ve Roma'dan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan camide görev yapan 36 yaşındaki Muhammed Deniz Tanrıverdi, Türkçe'nin yanı sıra Rusça ve Arapçayı iyi seviyede, İngilizceyi de orta seviyede biliyor. Tanrıverdi, vakit namazlarından kalan zamanlarda camiyi gezen turistlere de rehberlik ediyor.

Gönüllü turizm elçisi gibi çalışan Tanrıverdi, yapının özelliklerini, hikayesini ve İslamiyet'i turistlere anlatıyor.

"Camiye günde ortalama 3 bin turist geliyor"

Tanrıverdi, AA muhabirine, 14 yıllık imam olduğunu, 2 yıldır da Şehzade Korkut Camisi'nde görev yaptığını söyledi.

Rusça ve İngilizceye karşı küçük yaşlardan itibaren ilgisinin olduğunu anlatan Tanrıverdi, "İmamlıktan önce Rusça ve İngilizceyi öğrenmiştim. Arapçayı da mesleğim gereği öğrendim." dedi.

Camide rehber imam gibi görev yaptığını ifade eden Tanrıverdi, "Camiye günde ortalama 3 bin turist geliyor. Turistler bir imamın kendilerine rehberlik yaptığını görünce şaşırıyorlar. Hatta bazıları imam olduğuma inanmıyor." diye konuştu.

Turistlere hem cami hem de İslamiyet hakkında bilgi verdiğini anlatan Tanrıverdi, "Camiyi ziyaret eden 6 turistin Müslüman olmasına vesile oldum. Benim için görevimin en mutluluk veren tarafı da buydu. En son Müslüman olmasına vesile olduğum Alman turist ismini 'Musa' koyduk." ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi, camiye gelenlere de kendi dillerinde hazırlanmış Kur'an-ı Kerim ve Diyanet yayınlarından hediye ettiklerini dile getirdi.

Antalya'yı fetheden Selçuklular tarafından camiye çevirmesiyle "fethin sembolü" olarak kabul edilen Şehzade Korkut Camisi, tarihi Kaleiçi'nin de simge yapılarından biri. 1896'da çıkan yangının ardından harabeye dönüşen, 3 yıl önce yapılan restorasyon ile yeniden ibadete açılan tarihi cami, turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti
AFAD Başkanı Okay Memiş, kuvvetli yağışlara ilişkin Zonguldak'ta açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'de TRT yayınına müdahale edilmesine tepki
Bartın'da sağanakla denize sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirlilik oluşturdu
Muş'ta DEM Parti binası önünde eylem yapan aile sayısı 47'ye yükseldi

Benzer haberler

Antalya'da imam görev yaptığı tarihi camiyi turistlere 4 dilde anlatıyor

Antalya'da imam görev yaptığı tarihi camiyi turistlere 4 dilde anlatıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet