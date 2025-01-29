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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Azerbaycan ve Özbekistan Dışişleri Bakanları ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Yaşam

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazı kişiler denizde yüzdü.

Fatih Hepokur, Yiğithan Yıldız  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu Fotoğraf: Yiğithan Yıldız/AA

Antalya

Kentte hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı 19 derece, nem oranı ise yüzde 55 olarak ölçüldü.

Güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde zaman geçirdi.

Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi güneşlenirken, bazıları ise denize girdi.

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