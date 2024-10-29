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Yaşam

Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılı" denizde Türk bayrağı açılarak kutlandı

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıç ve sporcular, denizde Türk bayrağı açtı.

Oktay Özden  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılı" denizde Türk bayrağı açılarak kutlandı

Antalya

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Kaleiçi Yat Limanı'ndan, Konyaaltı Sahili'ne yüzme yarışı düzenlendi. Bu arada, dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı.

Programa katılan dalgıç ve sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için denizde Türk bayrağı açtı.

Etkinlik, Türk bayrakları taşıyan "kürek sörfü" (paddle boarding) sporcularıyla daha da güzelleşti.

Denizdeki kutlama, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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