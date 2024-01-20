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Yaşam

Antalya, yarıyıl tatilini sahil kesiminde geçirmek isteyen yerli turistin rotasında

Geçen yıl turist sayısı rekoru kıran Antalya, kış sezonunda yarıyıl tatilini sahil kesiminde geçirmek isteyen yerli turistlerin rotasında yer alıyor.

Hatice Özdemir Tosun  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Antalya, yarıyıl tatilini sahil kesiminde geçirmek isteyen yerli turistin rotasında

Antalya

Doğası, sahilleri, tarihi ve kültürel değerleriyle dünya turizm merkezleri arasında yerini alan Antalya, kış sezonunda da yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı sürdürüyor.

Kış sezonunda ağırlıklı olarak Rusya, Almanya, İngiltere'den turistlerin ziyaret ettiği kent, eğitim öğretim yılının 15 günlük tatilinde yerli turistleri konuk ediyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, 2023'ü beklenen rakamların üzerinde kapattıklarını ve 2024'e de iyi başladıklarını söyledi.

Antalya'da turizm hareketliliğinin devam ettiğini ve ağırlıklı yabancı turist yoğunluğu yaşandığını dile getiren Saatçioğlu, çocukların karne almasının ardından yerli turistlerin de Antalya'ya gelmeye başladığını belirtti.


Fotoğraf: Hatice Özdemir Tosun/AA

Yarıyıl tatilinde kayak merkezleri ve termal tesislerin daha fazla ilgi gördüğünü aktaran Saatçioğlu, Uludağ, Sarıkamış gibi kayak merkezlerindeki tesislerde doluluk oranlarının yüksek olduğunu ifade etti.

Antalya'nın iklimi dolayısıyla her zaman cazibesini koruduğunu ifade eden Saatçioğlu, tatilini sahil kesiminde geçirmek isteyenlerin de olduğunu kaydetti.

Açık olan otellerde yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlerin de konakladığını dile getiren Saatçioğlu, "Açık otellerde doluluk oranları yüzde 40'lar seviyesinde." dedi.

Bu yıl martta yerel seçim yapılacağını anımsatan Saatçioğlu, seçim nedeniyle iç pazardaki rezervasyonların geçen yıla göre bir miktar düşük olduğunu bildirdi.

Saatçioğlu, kış dönemini kapalı geçiren otellerde de yenilenme çalışmaları yapıldığını söyledi.

İç pazarda bayramda ve yazın daha fazla hareketlilik bekleniyor

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, bu yıl yarıyıl tatilde iç pazarda seyahat oranlarının biraz düşük olduğunu belirtti.

Antalya'da turizm sezonunun uzadığını, kışın da tatilcilerin tercihleri arasında yer aldığını dile getiren Kızıldağ, "İç pazarda özellikle ara tatillerde, bayramlarda bir yoğunluk yaşanır ancak bu yıl hem ekonomik durumlar hem de yerel seçim var. Seçim süreçlerinden önce özellikle seyahat tüketimleri biraz düşer." diye konuştu.

Seçim sonrası bayram tatillerinin olacağını aktaran Kızıldağ, iç pazardaki yarıyıl tatili düşüklüğünün bayramlarda ve yaz tatillerinde rahatlıkla telafi edilebileceğini bildirdi.

Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gayret, iç pazardan rezervasyonların geldiğini ve 15 günlük yarıyıl tatilinde önemli ölçüde yerli turist ağırlayacaklarını söyledi.

Kapadokya, kayak merkezleri ve termal tesislerin bulunduğu iç kesimlerde hareketliliğin daha yoğun olduğunu ifade eden Gayret, tatilin hem tatilciler hem de turizmciler açısından iyi geçmesini diledi.

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