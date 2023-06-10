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Yaşam

Antalya Mavi Bayraklı plajlarıyla turizmde fark yaratıyor

Dünyada en fazla uluslararası çevre ödülü "Mavi Bayrak"a sahip kent unvanını koruyan Antalya, doğası ve sürdürülebilir turizm hizmetiyle misafirleri cezbediyor.

Ayşe Yıldız, Talip Demirci  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Antalya Mavi Bayraklı plajlarıyla turizmde fark yaratıyor Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin açıkladığı 2023 ödüllerine göre, İspanya'da 629, Yunanistan'da 617, Türkiye'de ise 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.

Kent bazında Türkiye ve dünyada birinci olan, 2021'de 213, geçen sene 229 olan Mavi Bayraklı plaj sayısını bu sene 231'e çıkaran Antalya'da denetimlerden başarıyla geçen Gazipaşa'dan Kaş'a kadar kıyı şeridindeki sahillere, 5 marina ve 14 uluslararası turizm teknesine bayraklar asılmaya başlandı.

Antalya'nın Mavi Bayraklı plaj, yat ve tekne sayısının her geçen yıl artması turizme de önemli katkı sağlıyor. Özellikle bazı yabancı turistler, denize girdikleri plajların, tura çıktıkları yat ve turizm teknelerinin Mavi Bayraklı olmasına özen gösteriyor.

Dünyada en fazla uluslararası çevre ödülü "Mavi Bayrak"a sahip kent unvanını koruyan Antalya, her yıl milyonca turistin tercihi arasında yer alıyor.

"Nitelikli turizm misafirleri cezbediyor"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, 5 plajlarının Mavi Bayrak ödülü kazandığını, çevre ile turizmin önemli bir bileşen olduğunu söyledi.

Turizmin tarihi yönüyle ve tabiatıyla, deniziyle fark yarattığını anlatan Ulutaş, şunları kaydetti:

"Buradaki nitelikli turizm her geçen gün dışarıdan gelen misafirleri cezbediyor. Kaş'a doğru çekim merkezi oluşturuyor. Denizimizin maviliği, temizliği, bölgenin bakirliği tüm deniz tutkunlarının tercih nedeni oluyor. Doğanın, denizin korunması, sürdürülebilir hale gelmesi ve bunlardan herkesin faydalanabilmesi önemli. Onun için turizmde çıta sürekli yükseliyor. Plajların yat ve turizm teknelerinin Mavi Bayrak ile hizmet vermesi çok kıymetli. Bu güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bileşenleriyle elimizden gelen katkıyı sunuyoruz."

"Misafirlerimiz özellikle Mavi Bayraklı tekneleri tercih ediyor"

Kaş ilçesinde teknesine Mavi Bayrak asılan İlyas Kahraman da ödülü kazanmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Denizi kirletmemek için teknedeki atıkları düzenli olarak limanda geri dönüşüme verdiklerini ifade eden Kahraman, teknede plastik kullanmadıklarını vurguladı.

Teknede tüm enerjiyi güneşten sağladıklarını bildiren Kahraman, "Teknemizde motor çalıştırmıyoruz. Misafirlerimiz, çevrenin önemini bildiği için özellikle Mavi Bayraklı tekneleri tercih ediyor. Turlarda, koruma altındaki hassas bölgelerdeki deniz canlılarını anlatıyoruz. Doğayı korumaya ve bu konuda bilinç oluşturmaya önem veriyoruz. Teknenin bakım ve onarımını Mavi Bayraklı marinada yaptırıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de Antalya'nın ödüllü plaj sayısıyla dünyada fark yarattığını söyledi.

Mavi Bayrak kazanabilmek için çok fazla kriter olduğuna işaret eden Ergiydiren, "Antalya, dünyada en fazla Mavi Bayrak olan şehir. Mavi Bayrak ödülünü kazanmak kadar devam ettirmek de önemli. Kriterlere uyulmadığını tespit edersek ihlalin boyutuna göre 10 gün süreyle bayrağı indirebilir, sezon süresince iptal de edebiliriz." diye konuştu.

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