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Yaşam

Antalya’da caretta carettalar için 'yaşam nöbeti' başladı

Akdeniz havzasında en büyük caretta caretta yuvalama alanlarından birine sahip Antalya Belek'te, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları için "yaşam nöbeti" başladı.

Servet Tümer   | 05.06.2021
Antalya’da caretta carettalar için 'yaşam nöbeti' başladı Fotoğraf: Servet Tümer / AA

Antalya

Serik ilçesi Belek turizm merkezi sahilinde "yaşam nöbeti" için çadır kuran, akademisyen ve gönüllü öğrencilerden oluşan ekip sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl diğer yıllara oranla biraz azaldı.

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAP), Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlığının destek verdiği projede yer alanlar, doğacak yavruların güvenle denize ulaşması için gece gündüz nöbet tutacak.

Çadır kenti andıran kampta yer alanlar, gece sahile çıkan caretta carettaların yaptığı yuvaları tek tek belirleyerek işaretliyor. Ekip üyeleri, gündüzleri de 30 kilometrelik sahili yürüyerek gözden kaçan yuvaları tespit ediyor.

Gönüllüler, ekim ayının ortasına kadar kaplumbağaların denizden çıkıp yuva yapmasına, yumurtlamasına ve yavruların denizle buluşmasına şahitlik edecek.

Yoğun çalışma yürüten ekip üyeleri, önceki yıllara göre sahillerdeki yuva sayısının artmasının mutluluğunu yaşıyor.

Doğal yaşamlarının bozulmaması için dikkatli olunması isteniyor

Proje asistanı ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Belek Sorumlusu Kerem Yekta Atatunç, AA muhabirine, çalışmalara başladıklarını, yuva tespitlerini yaptıklarını söyledi.

Şu anda erginlerin yuvalama için karaya çıktıkları bir dönemde olduklarını aktaran Atatunç, şöyle konuştu:

"Ekiplerimizin çalışmaları sabahın erken saatlerinde kumsalda izlerin takibi ve yuvaların tespiti şeklinde ilerliyor. Yuvalarda gönüllü arkadaşlarımızla birlikte gerekli kafesleme çalışmalarını yapıyoruz. Geçen yıl bölgede yapılan çalışmalarda kendi rekorumuzu kırdık. İnsanlardan bu hayvanların doğal yaşamları bozulmaması için dikkat etmelerini istiyoruz. Yuvaların artması tek başına bir gösterge değil. Yuvalardan çıkacak yavruların, denize ulaşabilmesi de önem teşkil ediyor. Özellikle kumsal kullanımına, arka plandaki insan kaynaklı ışıkların kullanımına dikkat edilmesini istiyoruz."

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