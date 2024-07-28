Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,235.10
BTC/USDT
67,489.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Annelerinden ayrı düşen yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde hayata tutunuyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ayda 100'e yakın yavru yaban hayvanı tedavi edildi, birçoğu doğal yaşama bırakıldı.

Yılmaz Kazandıoğlu  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Annelerinden ayrı düşen yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde hayata tutunuyor Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu/AA

Van

Sulak alanları ve geniş coğrafyasıyla yaban hayatının hareketli olduğu Van Gölü havzasında, annelerinden kopmuş ya da yuvalarından erken ayrılmış yavru yaban hayvanları Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

Bu yıl aralarında kurt, ayı, kerkenez, karga, baykuş, puhu ve dağ keçisi yavrularının da bulunduğu 100'e yakın yaban hayvanı yavrusu merkezde tedavi edildi.

Merkez bahçesindeki doğal ortamda bakımları yapılan yavru hayvanlardan bazılarının tedavi ve bakımları sürüyor.

"Yavruların büyük bir kısmını doğaya kazandırıyoruz"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Yaban hayatı ve ekolojik dengenin devamı için çalışma yürüttüklerini belirten Aslan, "Van Gölü havzasında yaban hayvan çeşitliğinin ve sulak alanların çok olması vesilesiyle yılın her günü, her mevsimi, her ayında bize yaban hayvanları gelmekte. Bahar mevsiminde genellikle annelerinden kopmuş, yuvadan ayrılmış, yuvada tutunamayacak ya da yaralı yaban hayvanları gelmekte. Bu sene yırtıcılardan kuşlardan en çok kerkenez ve karga yavruları geldi." dedi.

Yavru kuşları "kreş hizmeti verir gibi" büyüttükleri belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bu sene merkezimize 100'e yakın yaban hayvanı yavrusu geldi. Bunların içerisinde annelerinden koparılmış dağ keçisi, kurt ve ayı yavruları da vardı. Yavruların büyük bir kısmını doğaya kazandırıyoruz. Bizim bakmamız ayrı, doğaya alışarak büyümeleri ayrı. Dolayısıyla bir yavru görüldüğü zaman, kesinlikle oradan uzaklaştırmamalı. Annesi insanları görünce kaçmış ya da kenarda bekleyebilir. İnsanlar oradan çekilince yavrusuna dönecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Uraloğlu: Antalya Havalimanı'nda dün 2024'ün yolcu ve uçak trafiği rekoru kırıldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu sürüyor
Bağcılar'da minibüs ile cipin çarpıştığı kazada 1’i ağır, 6 kişi yaralandı
Milli İstihbarat Akademisince "İstihbarat Çalışmaları Çalıştayı" düzenlendi

Benzer haberler

Annelerinden ayrı düşen yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde hayata tutunuyor

Annelerinden ayrı düşen yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde hayata tutunuyor

Asırlık ceviz ağacı içinden geçtiği mağazanın sembolü oldu

Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor

Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor

Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor
Berivanlar süt sağımı için at sırtında kilometrelerce yol katediyor

Berivanlar süt sağımı için at sırtında kilometrelerce yol katediyor
Sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

Sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet