Ankara'nın yükseklerinde beyazla yeşilin buluşması objektiflere yansıdı
Koruluk ve ormanlıklarıyla başkentin "yeşil yüzü" Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri ile yaban hayatı kar yağışından etkilendi.
Ankara
Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Türkiye'de termal suları ve doğal güzellikleriyle bilinen Kızılcahamam ile koruluk ve ormanlıklarıyla tanınan Çamlıdere'de kar yağışının ardından oluşan doğal güzellikler, Anadolu Ajansınca görüntülendi.
Kızılcahamam ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık Dağı'nda etkili olan kar yağışı ile orman ve burada bulunan Çamkoru Tabiat Parkı, çevresi ve koru içindeki göletle Karagöl jeositi karla kaplandı.
Kar yağışı, ormandaki yaban hayatını da etkiledi. Ağaçkakan kuşunun karla kaplanmış ağaçta, hayvanların uçsuz bucaksız beyaz örtü üstünde yiyecek arayışı da objektiflere yansıdı.
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