Dolar
12.57
Euro
14.21
Altın
1,788.88
ETH/USDT
4,014.90
BTC/USDT
48,950.00
BIST 100
1,863.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ankara'nın yükseklerinde beyazla yeşilin buluşması objektiflere yansıdı

Koruluk ve ormanlıklarıyla başkentin "yeşil yüzü" Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri ile yaban hayatı kar yağışından etkilendi.

Emin Sansar   | 22.12.2021
Ankara'nın yükseklerinde beyazla yeşilin buluşması objektiflere yansıdı Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Ankara

Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'de termal suları ve doğal güzellikleriyle bilinen Kızılcahamam ile koruluk ve ormanlıklarıyla tanınan Çamlıdere'de kar yağışının ardından oluşan doğal güzellikler, Anadolu Ajansınca görüntülendi.

Kızılcahamam ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık Dağı'nda etkili olan kar yağışı ile orman ve burada bulunan Çamkoru Tabiat Parkı, çevresi ve koru içindeki göletle Karagöl jeositi karla kaplandı.

Kar yağışı, ormandaki yaban hayatını da etkiledi. Ağaçkakan kuşunun karla kaplanmış ağaçta, hayvanların uçsuz bucaksız beyaz örtü üstünde yiyecek arayışı da objektiflere yansıdı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, 60 yaş üstü vatandaşlarına 4’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılması kararı aldı
Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi
Avustralya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı
Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldı
İspanya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 49 bin 823 oldu

Benzer haberler

İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu

İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu

Ankara'nın yükseklerinde beyazla yeşilin buluşması objektiflere yansıdı

Kar yağışı nedeniyle 16 ilde 2620 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava yüzünden dereler ve nehirler buz tuttu

Doğu Anadolu'da soğuk hava yüzünden dereler ve nehirler buz tuttu
Erzurum yoğun kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

Erzurum yoğun kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı