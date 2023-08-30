Dolar
26.71
Euro
29.19
Altın
1,943.33
ETH/USDT
1,705.70
BTC/USDT
27,270.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ankara'daki tarihi mekanlara 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ışıkla Türk bayrağı yansıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'daki tarihi mekanlar Türk bayrağıyla ışıklandırıldı.

Fırat Taşdemir  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Ankara'daki tarihi mekanlara 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ışıkla Türk bayrağı yansıtıldı Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

Ankara

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen organizasyon kapsamında, eski Meclis Binası ve Ankara Kalesi'ne ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da tarihi mekanlara ''Zafer Bayramı'' ışıklandırması
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "100. Yıl Marşı" coşkusu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizle birlikte hedeflere adım adım ilerleyeceğiz
Kocaeli Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ankara'daki tarihi mekanlara 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ışıkla Türk bayrağı yansıtıldı

Ankara'daki tarihi mekanlara 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ışıkla Türk bayrağı yansıtıldı

Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmigeçit düzenlendi

İstanbul'da klasik otomobillerle 30 Ağustos Zafer Bayramı konvoyu

Başkan Altun: 101 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü bağımsızlık mesajının Türkiye Yüzyılı'nda da dimdik arkasındayız

Başkan Altun: 101 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü bağımsızlık mesajının Türkiye Yüzyılı'nda da dimdik arkasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Bakanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Bakanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet