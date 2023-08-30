Ankara'daki tarihi mekanlara 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ışıkla Türk bayrağı yansıtıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'daki tarihi mekanlar Türk bayrağıyla ışıklandırıldı.
Ankara
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen organizasyon kapsamında, eski Meclis Binası ve Ankara Kalesi'ne ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.
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