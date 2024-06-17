Dolar
32.86
Euro
35.19
Altın
2,318.38
ETH/USDT
3,522.00
BTC/USDT
65,744.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Amasya'da yavru büyütme dönemindeki telli turnalar görüntülendi

Amasya'da son iki yıldır görüntülenen telli turna çifti, bu sene de yavrularını aynı bölgede büyütüyor.

Umut Yeşilyurt  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Amasya'da yavru büyütme dönemindeki telli turnalar görüntülendi

Amasya

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları" kapsamında 11. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında gözlem ve izleme faaliyetleri devam ediyor.

Bu yıl Amasya'da önceki dönemlerde üreme kaydı bulunan, geçmiş yıllarda ve izleme esnasında yeni yuvaların yapıldığı belirlenen alanlarda telli turnaları izleme çalışması, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü ve teknik görevlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yavru büyütme dönemindeki telli turnalar, yavrular ile önceki yılın yavrusunun, ekiplerce takip edilerek büyüdükleri gözlemlendi.

Kuş gözlemcilerinin 2014-2017 yıllarındaki kayıtlarını içeren ve ​2019'da yayımlanan Türkiye Üreyen Kuş Atlası'nda telli turnanın Türkiye'de üreyen nüfusunun kalmadığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki'den 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü mesajı: Hedefimiz daha yeşil bir Türkiye
Bayramın ikinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretler devam etti
Adalet Bakanı Tunç: (Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan dava) Türkiye bu davaya müdahil olacak
Kütahya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Hatay'da demirci ustaları bayramda kepenklerini kelle ütmek için açtı

Benzer haberler

Amasya'da yavru büyütme dönemindeki telli turnalar görüntülendi

Amasya'da yavru büyütme dönemindeki telli turnalar görüntülendi

Erken doğan ikiz geyik yavrularına hayvanat bahçesi personelinden "anne şefkati"

Amasya'da lise öğrencileri boyalı elleriyle Filistin bayrağı oluşturarak İsrail'e tepki gösterdi

Tatil zili Satı ana için de çalacak

Tatil zili Satı ana için de çalacak

Amasya'da dezavantajlı kadınlar, evsel atıkları kazanca dönüştürüyor

Amasya'da dezavantajlı kadınlar, evsel atıkları kazanca dönüştürüyor
Eniştesinin teşvikiyle futbol kulübünün kadın başkanı oldu

Eniştesinin teşvikiyle futbol kulübünün kadın başkanı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet