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Yaşam

Amasya'da kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu, görenleri şaşırtıyor.

Tevfik Öztürk   | 19.06.2021
Amasya'da kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor Fotoğraf: Tevfik Öztürk - Anadolu Ajansı

Amasya

Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir mermer atölyesinin işletmeciliği yapan Adem Atasoy'un baktığı Çakır isimli köpek ile Garip isimli kedinin birlikte oyun oynadığı ve vakit geçirdiği anlar vatandaşların dikkatini çekiyor.

Atasoy, AA muhabirine, sevimli dostların birbirlerinden ayrılmadığını belirterek "Çakır ismini verdiğimiz köpek ile Garip ismini verdiğimiz kediye küçüklüğünden itibaren bakıyoruz. Bu ikisi ayrı bir cins değil de iyi bir dost olarak büyüdüler. Birlikte oynayıp birlikte uyuyorlar. Dostluklarıyla çevremize örnek oluyorlar." dedi.

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