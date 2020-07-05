Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,774.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Amanosların 'saklı cenneti' Yeşildere Vadisi doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Osmaniye'de, Amanos Dağlarının eteğindeki Yeşildere Vadisi, şelaleleri ve kanyonlarıyla doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Ersin Şimşek   | 05.07.2020
Amanosların 'saklı cenneti' Yeşildere Vadisi doğaseverlerin ilgisini çekiyor Fotoğraf: Ersin Şimşek / AA

Osmaniye

Amanosların "saklı cenneti" Yeşildere Vadisi doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Osmaniye'de, Amanos Dağlarının eteğindeki Yeşildere Vadisi, şelaleleri ve kanyonlarıyla doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. ( Ersin Şimşek - Anadolu Ajansı )

Düziçi ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yeşildere köyü ile Düldül Dağı arasındaki vadi, hem Osmaniye'den hem de diğer illerden gelen doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

İrili ufaklı birçok şelale ve kanyonu bünyesinde barındıran, yeşil doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen vadi, özellikle yürüyüş ve kamp yapmak isteyenlerin tercih ettiği bölgelerin başında geliyor.

Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Darçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen doğa yürüyüşlerinin tekrar başladığını söyledi.

Yeşildere Vadisi'nin birçok doğa ve dağcılık kulübü tarafından tercih edildiğini, kulüplerinin de buradaki rotayı takip ettiğini anlatan Darçın, tüm doğaseverleri bölgeye davet etti.

Vadide rehberlik yapan Tufan İşi de bölgenin doğal yapısı ve yeşilliğiyle adeta Karadeniz yaylalarını anımsattığını belirterek, "Özellikle yaz aylarında hem doğayla buluşmak hem de serinlemek isteyenler bölgeyi sıklıkla tercih ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken Kovid-19 önlemlerini belirledi
İran'da en yüksek günlük Kovid-19 ölü sayısı kaydedildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 388 bini geçti
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yeniden olağanüstü hal ilan edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdik

Benzer haberler

Amanosların 'saklı cenneti' Yeşildere Vadisi doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Amanosların 'saklı cenneti' Yeşildere Vadisi doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Doğu Akdeniz'in kavurucu sıcağından kaçanlar soluğu yaylalarda alıyor

Osmaniye'deki tarihi Ala Camisi 96 yıl sonra cemaatine kavuşuyor

'Medeniyetler Beşiği' Ani doğasıyla da göz kamaştırıyor

'Medeniyetler Beşiği' Ani doğasıyla da göz kamaştırıyor
Kurumuş ağaç kökleri usta elinde sanat eserine dönüşüyor

Kurumuş ağaç kökleri usta elinde sanat eserine dönüşüyor
Doğu Akdeniz'in 'gizli cenneti': Şellak Şelalesi

Doğu Akdeniz'in 'gizli cenneti': Şellak Şelalesi