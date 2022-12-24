Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
Ardahan sınırındaki Aktaş Gölü'nün yüzeyi soğuk havaların etkisiyle kısmen buzla kaplandı.
Ardahan
Dere, nehir ve göletlerde buzlanmaların oluştuğu kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Ardahan'da bulunan Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü'nün yüzeyi de kısmen buz tuttu.
Göl kıyısındaki Kenarbel köyünde yaşayan Vedat Akkün, gazetecilere, son günlerde etkisini gösteren soğuk havanın buzlanmaya neden olduğunu belirterek, "Aktaş Gölü de şu an kıyılardan itibaren donmaya başladı. Üstüne çıkmak riskli ancak soğuklar devam etmesiyle buz kalınlığı artar." dedi.