Euro
9.06
Dolar
7.50
BIST 100
1,556.77
Altın
1,835.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Akdağ ve Kumalar dağlarında kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Akdağ ve Kumalar dağlarında bulunan yılkı atlarının kar üstünde yiyecek araması görüntülere yansıdı.

Hüseyin Ünlüsoy   | 18.01.2021
Akdağ ve Kumalar dağlarında kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Ünlüsoy/AA

Afyonkarahisar

Yüksek kesimlerde özellikle kış ayları yaban hayatı için çetin geçiyor. Ormanın iç kesimlerinde ve dağların yüksek alanlarında yaşam alanı bulan ve sayıları tam olarak bilinmeyen yılkı atları, 20-25'lik gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek arıyor.

Sürüler halinde dolaşan atlar, beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgeye ayrı bir güzellik katarken atların bölgeden ayrılırken tek sıra halinde ilerleyişi, görsel güzellikler sunuyor.

Havalar ısındıkça ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı grupları, kışın aç kalınca ovalara, tarım arazilerine inebiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB 'aşı sertifikası' için hassas tartışma istiyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 407 bini geçti
Kovid-19'u atlatanların üçte birinin 5 ay içinde tekrar hastaneye kaldırıldığı tespit edildi
Rusya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
BAE, İsrail ile yapılan vize muafiyet anlaşmasını Kovid-19 salgını nedeniyle askıya aldı

Benzer haberler

Akdağ ve Kumalar dağlarında kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

Akdağ ve Kumalar dağlarında kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Göçmen kuşlar Kars'taki sulak alanları mesken tuttu