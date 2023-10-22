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Yaşam

Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi.

Göksel Cüneyt İğde  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Yaz mevsiminde plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca'da güneşli havayı görenler hafta sonu sahil şeridinde keyifli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden bazıları denize girerek yazdan kalma sıcak havanın tadını çıkardı, bir kısmı ise Çınar Caddesi'ndeki asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde serinledi.

İlçede hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece ölçüldü.

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