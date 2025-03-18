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Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 kuşak bir arada yaşayan ailelerle iftar yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde 4 kuşak bir arada yaşayan 81 aileyle iftarda buluştu.

Yusuf Soykan Bal  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 kuşak bir arada yaşayan ailelerle iftar yaptı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il yöneticileri, 2025 Aile Yılı faaliyetleri kapsamında, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla 81 ilde 4 kuşak bir arada yaşayan, 81 haneyi ziyaret ederek iftar yaptı.

Her yaştan bireyin olduğu iftar yemeğinde, büyükler ve küçükler arasında kaynaşma, hoşgörü ve sevgi mesajları verildi.

Yöneticiler de ailenin önemine vurgu yaparak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir toplum için birlikte olmanın gerekliliğine dikkati çekti.

Ülke genelinde düzenlenen etkinlikte, 4 kuşak bir arada yaşamanın ve birlikte vakit geçirmenin, aile bağlarının güçlenmesindeki önemine işaret edildi.

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