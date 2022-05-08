Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.27
ETH/USDT
2,544.00
BTC/USDT
34,273.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 15 Temmuz şehidi Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'na atılan bomba nedeniyle şehit olan Özgür Gençer'in annesi Zennuriye Gençer'i ziyaret etti.

Merve Yıldızalp   | 08.05.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 15 Temmuz şehidi Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yanık, Anneler Günü dolayısıyla şehit Özgür Gençer'in annesi Zennuriye Gençer'i evinde ziyaret etti.

Anne Zennuriye Gençer'in Anneler Günü'nü kutlayan Yanık, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimiz, bizim en değerlilerimizdir. Biz sadece Bakanlığımızın görev alanı olduğu için değil, şehitlerimize ve gazilerimize bir borcumuz olduğu için ailelerimizin neye ihtiyaçları varsa hizmetlerimizi en yüksek düzeyde sunmanın gayreti içindeyiz. Verdiğimiz her haktan, yaptığımız her hizmetten büyük mutluluk duyuyoruz. Özgür Gençer gibi ülkemizin bağımsızlığını savunurken şehit olan tüm kahraman evlatlarımızı saygıyla anıyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde en büyük fedakarlığı gösteren şehit annelerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum."

Huzurevi ziyareti

Bakan Derya Yanık, daha sonra 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Yanık, anneliğin çok kutsal bir mertebe olduğunu belirterek, bütün annelerin gününü kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1661 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 15 Temmuz şehidi Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 15 Temmuz şehidi Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti

Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Beşşar Esed, Tahran'da İran lideri Hamaney ile bir araya geldi

Beşşar Esed, Tahran'da İran lideri Hamaney ile bir araya geldi
Şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret etti

Şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret etti
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı