Ağrı'nın yüksek kesimleri nisanda beyaza büründü
Ağrı'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kentte dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Ağrı
Ağrı'daki yüksek rakımlı köylerde kar etkili oldu.
Kent genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kentte dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Meralarda kar yağışı altında otlayan koyunlar, güzel manzaralar oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.