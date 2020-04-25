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Yaşam

Ağrı'nın yüksek kesimleri nisanda beyaza büründü

Ağrı'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kentte dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Abdullah Söylemez   | 25.04.2020
Ağrı'nın yüksek kesimleri nisanda beyaza büründü

Ağrı

Ağrı'daki yüksek rakımlı köylerde kar etkili oldu.

Kent genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kentte dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Meralarda kar yağışı altında otlayan koyunlar, güzel manzaralar oluşturdu.

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