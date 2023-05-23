Dolar
19.85
Euro
21.45
Altın
1,959.39
ETH/USDT
1,855.30
BTC/USDT
27,303.00
BIST 100
4,470.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da ‘’Osmanbey Tekstilcileri ve Şişlili İş İnsanları ile Buluşma’’ programında konuşuyor
logo
Yaşam

Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdi

Zorlu geçen kışın ardından Ağrı'daki Sinek Yaylası'na baharın renkleri hakim oldu.

Abdullah Söylemez  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdi

Ağrı

Ağrı'nın kuzey doğusunda yer alan ve Kars-Iğdır sınırlarına kadar geniş bir alana yayılan yayla, sahip olduğu su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle yaz aylarında çok sayıda göçer aile ve binlerce hayvana ev sahipliği yapıyor.

Zorlu geçen kışın ardından baharda havaların ısınmasıyla eriyen karlar ve son yağmurlar yaylayı canlandırdı.

Bazı bölgelerinde hala karların erimediği yaylada, 2400 rakımdaki volkanik platolar üzerinde yer alan menderesler ve çevresinde çiçeklerin, gür çayır ve çimenlerin renk cümbüşü yaşanıyor.

Göçerlere ait hayvanların da otlamaya başladığı yayla ve mendereslerin olduğu bölge drone ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da bir çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibine 6 yıla kadar hapis istemi
Mersin'de uygulanan "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" mahallenin çehresini değiştirdi
Türkiye Çevre Haftası "Temiz Deniz, Temiz Dünya" temasıyla kutlanacak
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 4. yılında anılıyor
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 145,30 metreye ulaştı

Benzer haberler

Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdi

Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdi

Yeşile bürünen Sinek Yaylası küçükbaş hayvan sürülerini ağırlıyor

Ağrı'da mendereslerin bulunduğu ovalar yeşile büründü

Ağrı'da misafir edilen depremzedeler İshak Paşa Sarayı'nı gezdi

Ağrı'da misafir edilen depremzedeler İshak Paşa Sarayı'nı gezdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet