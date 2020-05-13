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Yaşam

Ağrılı ihtiyaç sahibi aileye AA'nın haberiyle yardım eli uzandı

Ağrı'da, büyük fedakarlık göstererek kanser hastası eşi ve onun engelli olan ilk eşi ile oğlunun her türlü ihtiyacını tek başına karşılayan kısmi felçli anne Baydar'a, öğretmenler ve esnaf yardımda bulunarak ailenin bir yıllık kirasını karşıladı.

Abdullah Söylemez   | 13.05.2020
Ağrılı ihtiyaç sahibi aileye AA'nın haberiyle yardım eli uzandı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Ağrı'da, kısmi felçli olmasına rağmen kanser hastası eşi Ömer ve onun görme engelli ilk eşi Ayşe ile zihinsel engelli oğlu Nazım'a gözü gibi bakan Aliye Baydar'ın zorlu yaşam mücadelesini, Anadolu Ajansının (AA) haberiyle öğrenen hayırseverler, Baydar ailesine yardım yapmak için harekete geçti. 

Yakın çevrelerinin de desteğiyle aralarında yardım kampanyası başlatan esnaf ve öğretmen grubu, Kızılay Ağrı Şubesi ekibiyle ailenin yaşadığı Fatih Mahallesi'ndeki evi ziyaret etti.

Hayırseverler, aileyle görüşüp bir yıllık ev kirası olan 3 bin lira tutarında para yardımıyla gıda desteği sağladı.

Kızılay gönüllüleri de aileye gıda kolisi ve gıda çeki yardımında bulundu.

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