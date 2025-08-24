Dolar
Yaşam

Ağrı Dağı Avrupa'dan Asya'ya, dünyanın dört bir yanından dağcıları ağırlıyor

Türkiye'nin en yüksek noktası 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı, Japonya, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Fas gibi dünyanın birçok ülkesinden dağcılara ev sahipliği yapıyor.

Abdullah Söylemez  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Ağrı Dağı Avrupa'dan Asya'ya, dünyanın dört bir yanından dağcıları ağırlıyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez - AA

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan yurdun zirvesi Ağrı Dağı, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden dağcıların ilgisini çekiyor.

Japonya, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, Fas gibi birçok ülkeden Doğubayazıt'a gelen dağcılar, zorlu patikalarda kilometrelerce yürüyüp 3 bin 200 ve 2 bin 200 metrede yer alan kamplarda dinlendikten sonra 3 günde dağın zirvesine ulaşıyor.

Zirvede vakit geçirip fotoğraf çekilen dağcılar, daha sonra inişe geçerek tırmanışı başarılı şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Japonya'dan gelen Shoko Kato, AA muhabirine, Ağrı Dağı tırmanışının güzel geçtiğini ve zirveye ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ağrı Dağı'nın görkemli olduğunu belirten Japon dağcı, "Ağrı Dağı'nı Japonya'daki Fuji Dağı'na benzettim. Ağrı Dağı'nı çok sevdim. Ağrı Dağı çok güzel. İyi ki geldim." dedi.

İran'ın Şiraz şehrinden Nazila Hamidi de ilk defa Ağrı Dağı'na geldiğini ve zirveyi görmeyi çok istediğini anlattı.

"Dünyanın her tarafından insan var"

Bulgaristanlı Svetlena Dimova Tosheva da ilk kez geldiği Ağrı Dağı'nda çok iyi hissettiğini dile getirerek, "Burayı çok sevdim. Dünyanın her tarafından insan var. Çok heyecanlıyım, çok mutlu hissediyorum. Zirveye ulaştığımda daha çok mutlu olacağım." diye konuştu.

Bulgaristanlı Nergis Hasanova, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlarla tanıştığını, farklı kültürlerle kaynaşmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.


Ağrı Dağı'nın büyüleyici yapısına dikkati çeken Hasanova, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Bizim Bulgaristan grubunda 19 kişi var. Çok heyecan var. Burada dünyanın tüm ülkelerinden insanlarla karşılaşabilirsiniz. Japonya, Almanya, Yunanistan, Romanya'dan gelenlerle tanıştım. Türkiye'ye ilk defa gelmiyorum. Çok iyi hissediyorum. Kendim de Türk'üm. Dışarıdan gelenler burayı seviyor, yemekleri seviyor, Türklerin davranışlarından memnunlar."

