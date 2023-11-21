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Yaşam

Ağaçları sonbahar renkleriyle süslü Çam Dağı kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda sonbahar renkleri ve kışın güzelliği bir arada yaşanıyor.

Davut Genç  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Ağaçları sonbahar renkleriyle süslü Çam Dağı kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı Fotoğraf:

Sakarya

Sonbahardan kışa geçildiği son günlerde kestane, çam ve gürgenlerin yapraklarının sahip olduğu sarı, yeşil, kahverengi ve kızıl renk tonları, karın beyazlığıyla ahenk oluşturuyor.

Sonbahar ve kış renklerinin aynı anda görülebildiği ormanlar, doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunu Şerif Sarı, AA muhabirine, Çam Dağı'nın çok özel bir bölge olduğunu ifade etti. Kar yağışının bölgede farklı gözlemlendiğine değinen Sarı, şu an doğasever insanlar için harika bir zaman dilimi yaşandığını söyledi.

Sarı, genellikle kasım ayının son günlerinde sonbaharın farklı tonları görmek için fotoğraf çekmeye geldiğini anlatarak, "Kar yağışı ile sonbaharın tonlarını bir arada görmek çok özel bir an, bu anı görmeye tüm fotoğraf ve doğaseverleri davet ediyorum." dedi.

Emrullah Uçar da genellikle ocakta görmeye alıştıkları kar yağışını bu yıl kasımda görmelerinin kendileri için sürpriz olduğunu dile getirerek, hem sonbaharı hem de kış mevsimini bir arada yaşamanın çok güzel duygu olduğunu sözlerine ekledi.

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