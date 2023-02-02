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Yaşam

Afgan kadınlar hemcinslerine iş olanağı sağlayarak umut oluyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir grup kadın üniversite öğrencisi, hakları kısıtlanan hemcinslerine iş olanakları sağlıyor.

Bilal Güler, Sayed Khodaiberdi Sadat   | 02.02.2023
Afgan kadınlar hemcinslerine iş olanağı sağlayarak umut oluyor Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Kabil

Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesiyle kadınların eğitim ve çalışmasına yönelik getirdiği kısıtlamalar Afgan kadınlarının toplumsal görünürlüğünü azaltırken, kimi kadınlar bu durumu tersine çevirmeye çalışıyor.

Ülke genelinde çok sayıda kadın, bireysel imkanlarıyla okula gidemeyen kızlar ve işlerinden çıkarılan kadınların hayata tutunması için girişimlerde bulunuyor.

Kimi gayriresmi okullar kurarak kız çocuklarını eğitiyor, kimi de çeşitli alanlarda atölyeler açarak hemcinslerine iş olanakları sağlıyor.

Üniversite öğrencisi terzi yetiştiriyor

Kabil Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Hüsna Raifi de söz konusu gönüllü girişimcilerden biri.

Raifi, gönüllü arkadaşlarının desteğiyle açtığı terzilik atölyesinde işini kaybeden çok sayıda kadına ve okula gidemeyen kız öğrencilere meslek öğreterek gelir elde etmelerini sağlıyor.

Ayrıca Raifi ve arkadaşları, okula gidemeyen yaklaşık 100 kız öğrenciye çevrim içi olarak okul müfredatına uygun ücretsiz ders veriyor.

"İlim Yolu" adı verilen terzilik atölyesinde 30'a yakın kadın, meslek öğrenerek farklı motif ve desenlerde kıyafet ve el ürünleri imal ediyor. Elde edilen ürünler ise şehrin farklı bölgelerindeki mağaza ve pazarlarda satışa sunuluyor.

Kursun katılımcıları, buranın kendilerine iş olanağının yanında psikolojik açıdan da yarar sağladığını ifade ediyor.

Raifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla kendi imkanlarıyla yaklaşık 500 dolar masraf yaparak atölyeyi açtığını ve atölyede işlerin beklenenden daha hızlı geliştiğini belirtti.

Atölyenin kendileri için "manevi bir ortam" olduğunu söyleyen Raifi, her geçen gün aldıkları siparişlerin arttığını aktardı.

Kapasitelerini geliştirmek istediklerini kaydeden Raifi, "Afganistan'da kadınlara yönelik kısıtlamaların artması ve kızlar için üniversite ve okulların kapatılması kadınlara yönelik böyle bir atölye kurmamız açısından bizi motive etti. Evlerinde oturuyorlardı. Ekonomik açıdan zarar görmelerinin yanında psikolojik açıdan da zarar görmüşlerdi." ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar hiçbir kurumdan destek almadıklarını söyleyen Raifi, Taliban yönetiminden herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmadıklarını kaydetti.

Bakanlıktaki işini kaybetti, terzilik eğitimi alıyor

28 yaşındaki kursiyer Temenna Osman, Taliban gelmeden önce bir bakanlıkta çalıştığını ancak daha sonra işini kaybettiğini aktardı.

İşini kaybettiği süreci "Taliban Kabil'e girdiğinde bakanlıktaydım. Birden gelmişlerdi ve çok şaşırdık. İzin alıp eve gittik. Çok üzüldüm ve ağladım. Bir daha işe gelmemizi istemediler." ifadeleriyle anlatan Osman, ileride kendisine ait bir terzi dükkanı açmak istediğini söyledi.

15 kişilik ailesinde sadece bir kardeşinin çalıştığını ve maddi açıdan zor durumda olduklarını kaydeden Osman, "Buraya kendime ve aileme yardım edebilmem için meslek öğrenmeye geldim. Ruhen iyi geliyor burası. Yeni şeyler öğreniyoruz." diye konuştu.

Son sınıftayken üniversite eğitimi sona erdi

Kabil Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Esina Sobey, Taliban'ın kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimini askıya alması nedeniyle artık eğitimine devam edemediğini söyledi.

Sobey, arkadaşı Hüsna Raifi ile kurdukları terzilik atölyesindeki faaliyetlere odaklandığını belirterek bundan sonra kadınların iş alanında görünür olması için çabalayacağını vurguladı.

Burada kazandığı parayla okula gidemeyen kız öğrencilere destek olduğunu belirten Sobey, Taliban'ın kadınlara yönelik eğitim ve çalışma alanlarındaki kısıtlamaları kaldırmasını istedi.

Sobey, "Kızlar için üniversitelerin kapatıldığını duyduğumuzda bundan sonra ne yapacağımızın derdine düştük. Bu atölyeyi kurma nedenlerimizden biri de kızların gönlünde umut yeşertmeyi istememizdi." dedi.

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