Adıyamanlı öğrenciler Atatürk silüetli koreografiyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyamanlı öğrencilerin kendi gölgeleriyle yaptıkları Atatürk silüetli koreografiyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankara
Bakan Tekin, öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hazırladığı koreografiyi, "Cumhuriyetimiz 101 Yaşında, ilk günkü heyecan ve aşkla." başlığı ve "Bu güzel çalışmayı hazırlayan Adıyamanlı evlatlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun çocuklar." mesajıyla paylaştı.
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Cumhuriyetimiz 101 Yaşında,— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 29, 2024
İlk Günkü Heyecan ve Aşkla...
Bu güzel çalışmayı hazırlayan Adıyamanlı evlatlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Bayramımız kutlu olsun çocuklar. 🇹🇷 pic.twitter.com/OvC17TYOih