Dolar
34.30
Euro
37.10
Altın
2,768.00
ETH/USDT
2,627.10
BTC/USDT
71,684.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’nde ‘’T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni’’nde konuşuyor. TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'nde GÖKBEY, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ ve ANKA-3 gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
logo
Yaşam

Adıyamanlı öğrenciler Atatürk silüetli koreografiyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyamanlı öğrencilerin kendi gölgeleriyle yaptıkları Atatürk silüetli koreografiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Şaduman Türkay  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Adıyamanlı öğrenciler Atatürk silüetli koreografiyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Ankara

Bakan Tekin, öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hazırladığı koreografiyi, "Cumhuriyetimiz 101 Yaşında, ilk günkü heyecan ve aşkla." başlığı ve "Bu güzel çalışmayı hazırlayan Adıyamanlı evlatlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun çocuklar." mesajıyla paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polis adayları Cumhuriyet'in 101. yılını ışıklı koreografi gösterisiyle kutladı
Savaş gemisi TCG Poyraz, Kocaeli'de halkın ziyaretine açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar durmak yok
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 29 Ekim, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır

Benzer haberler

Tunceli'de paraşütçüler gökyüzünde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Tunceli'de paraşütçüler gökyüzünde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramını su altında bayrak açarak kutladılar

Adıyamanlı öğrenciler Atatürk silüetli koreografiyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı özel etkinliklerle kutlanıyor

İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı özel etkinliklerle kutlanıyor
Kaş'ta 101 paraşütçü "Cumhuriyet'in 101. yılı" için gökyüzünde bayrak açtı

Kaş'ta 101 paraşütçü "Cumhuriyet'in 101. yılı" için gökyüzünde bayrak açtı
Amazon Türkiye, Cumhuriyet Bayramı'nı "ATATÜRK 1881-1919" filminin özel gösterimiyle kutladı

Amazon Türkiye, Cumhuriyet Bayramı'nı "ATATÜRK 1881-1919" filminin özel gösterimiyle kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet