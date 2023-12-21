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Yaşam

Adıyaman'da kalbi duran bebeği, jandarma personeli kalp masajıyla hayata döndürdü

Adıyaman'da kalbi duran bebek, jandarma personelinin yaptığı kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndü.

Orhan Pehlül  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Adıyaman'da kalbi duran bebeği, jandarma personeli kalp masajıyla hayata döndürdü

Adıyaman

Siteler Mahallesi Yeni Otogar yanındaki konteyner kentte yaşayan anne Dilan Tatbaş, 4 aylık bebeği İkra'yı yerde hareketsiz görünce dışarı çıkarak yardım istedi.

O sırada devriye görevi yapan jandarma personeli, kalbinin durduğunu fark ettiği bebeği, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Anne Dilan Tatbaş, gazetecilere, bebeğini, uyanmaması üzerine kucağına alarak dışarı koştuğunu söyledi.

Jandarma personelinin hemen yanına geldiği anlatan Tatbaş, "Jandarma, bebeğimi alarak hemen kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Çocuğumun kalbi durmuş. Herhangi bir hastalığı yoktu, sadece soğuk algınlığı vardı. Şu an çocuğum hastanede." dedi.

Çocuk Acil Uzmanı Özlem Çolak ise bebeğin dün hastanelerine getirildiğini belirterek, "Yoğun bakımda kalbi bir kez daha durdu ama şu an için takibine devam ediyoruz. Şu an için koyduğumuz herhangi bir tanı yok. Takip ve tedavisi devam ediyor." diye konuştu.

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