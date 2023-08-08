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Yaşam

Adıyaman'da çırak olarak başladığı kalaycılığı 66 yıldır sürdürüyor

Adıyaman'da yaşayan 73 yaşındaki Hüseyin Ulum, 7 yaşındayken başladığı kalaycılığı ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Orhan Pehlül  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Adıyaman'da çırak olarak başladığı kalaycılığı 66 yıldır sürdürüyor

Adıyaman

Tarihi Oturakçılar Pazarı'nda kalaycılık yaparak geçimini sağlayan Ulum, mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Yaklaşık 15 metrekarelik iş yerinde, 66 yıl önce çırak olarak başladığı kalaycılığa devam eden Ulum, AA muhabirine, mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Mesleğine önceden çok fazla talep olduğunu anlatan Ulum, şöyle konuştu:

"Adıyaman'da 100 dükkan vardı şimdi ise sadece 2 dükkan kaldık. Çırak bulamadığımız için mesleğimiz ölüyor. Şu an rağbet yok. Krom, alüminyum ve çeşitli madenler çıkınca kalaycılık mesleği geride kaldı. Arada sırada gelenler oluyor tabii."

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