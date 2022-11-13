Adana'daki Belemedik Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu
Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı, sonbahar renklerine büründü.
Adana
İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki park, doğal güzellikleri, kamp alanları, taş ve ahşaptan yapılan yayla evleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden oldu.
Çoğunluğunu çam ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü, mevsimin simgelerinden sarı ve kırmızının tonlarını aldı.
Sınırlarında asırlık Belemedik Tren İstasyonu'nu barındıran Belemedik Tabiat Parkı, amatör fotoğrafçılar tarafından da ziyaret edildi.
Parktaki sonbahar güzellikleri, dron ile havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.