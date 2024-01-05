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Yaşam

Acarlar Longozu geçen yıl 140 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Sakarya'da bulunan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'nu geçen yıl 140 binden fazla kişi ziyaret etti.

Uğur Subaşı  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Acarlar Longozu geçen yıl 140 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin kuzey bölgesindeki Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında yer alan longoz özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Belediye tarafından yenilerek yeni görünümüne kavuşan, 7,5 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin tek parça halindeki en uzun subasar ormanı olan longozun özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırladı.

600 metrelik ahşap yürüyüş yolunun 1,5 kilometreye kadar çıkarıldığı, 74 familya ile dünyada nadir görülen 3 endemik bitkinin yer aldığı 187 cins bitki ve 226 taksonu, 215 farklı kuş, 22 sürüngen, 36 memeli, 6 balık türünün yaşadığı Acarlar Longozu, Sakarya’nın doğal güzelliklerinden biri olarak haftanın her günü ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Longoz geçen yıl 140 binden fazla ziyaretçiyi misafir etti.

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