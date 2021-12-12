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Yaşam

Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen 11. Geleneksel Abant Hamsi Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 12.12.2021
Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu


Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca düzenlenen festivale, 15 ildeki 40 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci ve davetliler katıldı.

Mangalda pişirilen 2 ton hamsi katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte ekmek arası hamsi almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Müzik eşliğinde horon oynayan, halay çeken davetliler hep birlikte eğlendi.

Festivalde yöresel sanatçılar da konser verdi.

Bolu Trabzonsporlular Topluluğu Başkanı Furkan Kaba, gazetecilere, festivalin her yılki gibi çok coşkulu geçtiğini belirterek, festivale yöresel sanatçıların da katıldığını söyledi.

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Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi