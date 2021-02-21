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Yaşam

Abant Tabiat Parkı Kovid-19 kısıtlamalarında en sakin günlerini yaşıyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor.

İlhami Çetin,Mehmet Emin Gürbüz   | 21.02.2021
Abant Tabiat Parkı Kovid-19 kısıtlamalarında en sakin günlerini yaşıyor Fotoğraf: İlhami Çetin / AA

Bolu

Normal zamanda hafta sonlarında çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan tabiat parkı, kısıtlama doğrultusunda sessizliğe büründü.

Tabiat parkının girişinde ve göl çevresinde, jandarma ekipleri tarafından Kovid-19 tedbirlerine yönelik uygulama yapıldı.

Denetimlerde, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Abant'a konaklamak için gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, kaldıkları otellerin çevresinde yürüyüş yaptı. Otellerin bahçesinde çocuklarıyla şambrelle kayan tatilciler, kardan adam yaparak keyifli vakit geçirdi.

Bazı ziyaretçiler ise Abant Tabiat Parkı'nda oluşan güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

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