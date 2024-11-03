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Yaşam

81 yaşında spor salonundaki gençlere taş çıkartıyor

İzmir'de yaşayan, astım ve prostat kanserine rağmen spor tutkusunu yitirmeyen Tevfik Doğan, haftada 3 gününü geçirdiği salondaki gençlere deneyimlerini de anlatıyor.

Mustafa Güngör  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
81 yaşında spor salonundaki gençlere taş çıkartıyor Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye tarafından açılan spor salonunun müdavimi olan 81 yaşındaki Tevfik Doğan, gençlere spor tutkusunu aşılamaya çalışıyor.

Köy Hizmetleri'nde iş makinesi operatörü olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve ailesiyle Menemen'de yaşayan, 3 çocuk, 5 torun sahibi Tevfik Doğan, astım rahatsızlığının ortaya çıkması sonrası havasından dolayı Foça'ya taşındı.

Gençliğinden bu yana sporla ilgilenen, düzenli olarak koşu yapan Doğan, prostat kanseri teşhisi konmasına rağmen spora olan ilgisini kesmedi.

Doktorların da onayıyla Menemen Belediyesi tarafından açılan Halil Alkaya Spor Tesisi'ne gitmeye başlayan Doğan, haftada 3 gün yaklaşık 3 saat fitness salonunda kardiyo ve ağırlık egzersizi yapıyor.

Salona gelenlerle de sohbet eden Doğan, gençlere bilinçli spor yapmanın önemini anlatıyor, önerilerde bulunuyor.

"Yaşıtlarım da beni takdir ediyorlar"

Doğan, AA muhabirine, bir arkadaşının yönlendirmesiyle salonda spor yapmaya başladığını, evinden salona gelmek için iki toplu taşıma aracı değiştirerek 35 kilometre mesafe kat ettiğini dile getirdi.

Bu yolculuğun kendisini yormadığını anlatan Doğan, "Spor salonunda ne kadar alet varsa hepsinde çalışıyorum. Kolay kolay yorulmuyorum. Gençlerle yarışırım ben kondisyon yönünden. Onlar benden fazla ağırlık kaldırırlar ama sürekli çalışamıyorlar. Ben salona geldiğim zaman 3 saat çalışırım yorulmadan." dedi.

Kendisini görenlerin gıpta ettiklerini ve izlediklerini söyleyen Doğan, bazılarının da yaşına bakarak şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Salona gelemediği zaman uzun yürüyüşler yaptığını veya evdeki aletleriyle çalıştığını aktaran Doğan, "Spor yapmak insanın kendisine güven duygusu veriyor, bir de dinç hissediyorsun. Yaşıtlarım da beni takdir ediyorlar. 'Sen nasıl böyle genç kalabiliyorsun?' diyorlar. 'Benim yaptığım sporu siz de yapsaydınız siz de genç kalırdınız' diyorum." ifadelerini kullandı.

Salondaki gençlere sporla ilgili deneyim ve bilgilerini aktardığını dile getiren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler seti tamamladıklarında oturuyorlar. İkinci set vaktine kadar oturarak bekliyorlar. Şimdi insan adalesi aynı sakız gibidir. Sakızı çiğnediğin zaman istediğin şekli verebilirsin ama koy bir kenara soğusun, asıldığın zaman kopar. Bu yüzden vücudu sıcak tutmak lazım. Spor salonunda çalışırken set aralarında oturmayacaksın, yürüyerek dinleneceksin. Bu, asgari 30 saniye en fazla da 1,5 dakika olması lazım. Buna dikkat ederlerse vücutları kısa zamanda daha iyi gelişir."

Prostat kanseriyle mücadelesinin devam ettiğini, ilaç tedavisi uygulandığını söyleyen Doğan, yaptığı sporun hastalıklarıyla mücadelesinde de kendisine güç verdiğini sözlerine ekledi.

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