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Yaşam

60'lık delikanlıların 'kızaklı rekabeti' tebessüm ettiriyor

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde, "60'lık delikanlılar" kar yağdığında kızakla rekabet ediyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 04.01.2022
60'lık delikanlıların 'kızaklı rekabeti' tebessüm ettiriyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı

Kastamonu

Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Yeşilpınar köyünde, telefonla birbirleriyle haberleşen ekip ilk önce kızak yolunu hazırlıyor.

Daha sonra kaymaya başlayan arkadaşlar, cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Görüntüler izleyenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturuyor.

Kayak yerini hazırlayan ve köydeki kayak organizasyonunu yapan Muharrem Köse, AA muhabirine, dededen toruna aile olarak kızakla kaymayı çok sevdiklerini söyledi.

Dedesinin ilçede meşhur kızak binicileri arasında olduğunu anlatan Köse, kendisinin de kızakla kayarken çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kızak kayma organizasyonunu genellikle kendisinin yaptığını ifade eden Köse, "Telefonla haberleşiyoruz. İşin erbaplarını çağırıyoruz. Akşamdan yolu suluyoruz, sabaha donmasını bekliyoruz, daha sonra kızaklara binmeye başlıyoruz." diye konuştu.

"Çocukluğumu özledim"

Yusuf Usta ise kızak yarışlarında kıyasıya bir rekabet olduğunu anlatarak, "Kışı yaşamak için İstanbul'dan geldim. Çocukluğumu özledim. Köylerde eski gelenekleri sürdürecek kimse kalmadı. Biz kızak yarışı yapıyoruz, eğleniyoruz." dedi. 

Cemil Aynacı da (72), "Arkadaşlar çağırınca geliyorum, etkinliğe katılıyorum. Etkinliği görünce gönlümüz çocukluk yılarına gidiyor." ifadelerini kullandı.

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