'15 Temmuz' şiirini yazan öğrencinin hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek
15 Temmuz direnişinden etkilenerek yazdığı şiiriyle Cumhurbaşkanlığının resmi Instagram hesabı üzerinden tebrik mesajı alan 15 yaşındaki Mustafa Alp Çelebi'nin en büyük isteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek .
İstanbul
15 Temmuz direnişinden etkilenerek yazdığı şiiri beğeni toplayan lise öğrencisi 15 yaşındaki Mustafa Alp Çelebi'nin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek.
Sultangazi Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 sınıf öğrencisi Mustafa Alp Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerinin teşvikiyle şiir yazmaya başladığını söyledi.
Çelebi, ortaokula kadar Erzincan Kemaliye'de eğitim gördüğünü anlatarak, "Orada okullar arasındaki yarışmada birincilik elde ettim. Vatan ve millet temalı şiirler yazıyorum. Vatan aşığıyım, vatanımı seviyorum." dedi.
Şairlerin izinden giderek yazmaya çalıştı
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini televizyondan öğrendiğini belirten Çelebi, "O gece hem üzgün, hem kızgındım. Nasıl oluyordu da senelerce aynı ekmeği yediğimiz aynı suyu içtiğimiz bu ülkenin insanları bir ihanet, bir darbe girişiminde bulunabilirlerdi, halka namlu doğrultabilirlerdi. Beni gerçekten çok üzmüştü. 15 Temmuz'da içime bir aşk geldi bu şiiri yazmak için. Birkaç gün sonra 15 Temmuz şiirimi yazdım, bitirdim. Çevremdeki insanlar ve edebiyat hocalarım tarafından da beğenildi." diye konuştu.
Yazdığı şiirleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığını söyleyen Çelebi, "15 Temmuz şiirim, Cumhurbaşkanımızın resmi Instagram hesabı üzerinden bir tebrik mesajı aldı. İlk başta inanmadım fakat doğrulanmış hesap olduğunu görünce çok mutlu oldum. Kendisiyle görüşmeyi çok istiyorum. Elini öpmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Arif Nihat Asya, Namık Kemal gibi şairleri örnek aldığını belirten Mustafa Alp Çelebi, şiirlerini bu şairlerin izinden giderek yazmaya çalıştığını vurguladı.
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