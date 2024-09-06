Dolar
34.01
Euro
37.81
Altın
2,517.54
ETH/USDT
2,350.20
BTC/USDT
55,876.00
BIST 100
9,923.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" programında konuşuyor.
logo
Yaşam

100 yaşındaki Kore gazisi madalyasını gururla taşıyor

Sakarya'da yaşayan 100 yaşındaki Kore gazisi Salih Bozkurt, Türk askerinin Kore Savaşı'nda verdiği kahramanca mücadelede yer almanın gururunu yaşıyor.

Uğur Subaşı  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
100 yaşındaki Kore gazisi madalyasını gururla taşıyor Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının ilk bölümünde, 100 yaşındaki gazi Bozkurt'un anılarına yer verildi.

Kıbrıs'ta 1924 yılında doğan Bozkurt, 1937 yılında Türkiye'ye geldi.

Bozkurt, Konya'da askerliği sırasında orduevinde sinemacı ve telsizci olarak görev yaparken gönüllü olarak Kore'ye gitmek için başvuruda bulundu.

Türk tugayıyla Kore'ye giderek savaşa katılan Bozkurt, yaşadıklarını ve Türk askerinin mücadelesini unutamıyor.

Salih Bozkurt, AA muhabirine, Kore'ye vardıklarında birkaç gün kamp yerinde beklediklerini, daha sonra orada santralde görev aldığını söyledi.

Savaşta çok kişinin hayatını kaybettiğini, kendisinin de vurularak yaralandığını anlatan Bozkurt, ani baskında herkesin kendisine bir çare aradığını, karın içinde saklandığını kaydetti.

Bozkurt, yaralanmasının ardından hastanede tedavi altına alındığını belirterek, hastanede evrakın karışması nedeniyle şehit olan bir arkadaşının yerine yanlışlıkla kendisinin Türkiye'ye şehit olarak bildirildiğini ifade etti.

"Kore'ye ziyarete gittiğimizde de bizi çok güzel karşıladılar"

Yakın arkadaşlarından bazılarının şehit olduğunu aktaran Bozkurt, Türk askerleriyle Kore halkının çok iyi geçindiğini, bölgede asker ve sivil halkla İngilizce konuşarak anlaştıklarını dile getirdi.

Görevdeyken cephede kaybolduğu esnada rastladığı 2 kişiyi esir aldığını da anlatan Bozkurt, Türk askerinin savaşta düşmanın içine kadar ilerlediğini, bunun çok fazla görülmeyen bir durum olduğunu kaydetti.

Savaşın ardından 29 gün süren gemi yolculuğuyla Türkiye'ye geldiklerini belirten Bozkurt, İzmir'de kalabalık bir grup tarafından karşılandıklarını söyledi.

Bozkurt, Güney Kore askerlerinin ve halkının Türk askerine olan sevgisine değinerek, "Kore'ye ziyarete gittiğimizde de bizi çok güzel karşıladılar. Giderken iki zeytin fidanı götürdüm onlara. Orada anaokulu açmıştık, birini onlara verdim. Güney Kore Cumhurbaşkanı, 'Biz onların (Türk askeri) hakkını ödeyemeyiz.' dedi. Tekrar o dönemde olsam yine giderdim. Koreliler, Türkleri çok sever ve minnettarlık duyarlar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından okula uyum sürecine ilişkin ebeveynlere tavsiye
AFAD'a ayrılan ödenek 10 bakanlıktan fazla
Ankara'daki operasyonda 10 bin litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

100 yaşındaki Kore gazisi madalyasını gururla taşıyor

100 yaşındaki Kore gazisi madalyasını gururla taşıyor

Sakarya'da 7 ayda üretilen 120 bin 690 taşıt dünya yollarında

59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serdar Yıldırım kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet