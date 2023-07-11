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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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11.07.2023

Rüzgarın İzinde: Türkiye'den Danimarka'ya Rüzgar Enerjisi Serüveni

Dünyada yenilenebilir enerji kullanımına verilen önem her geçen gün artıyor.



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