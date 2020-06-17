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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı'nda yangın uçağı tanıtım programına katılıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ASO Haziran Meclis Toplantısı'nda konuşuyor
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Hafter'in katliamları gün yüzüne çıkıyor



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