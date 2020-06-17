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Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen: Dünyamızı kurtaracak son nesiliz
Bakan Selçuk: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yüzde 1 devlet katkısı koyacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Reel sektördeki canlanma hız kazandı
Adalet Bakanı Gül: Hukuk davaları ayrıntılı safhaların sadeleştirilmesiyle 7-8 ay daha erken bitecek
Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır
Komandolar Haftanin'de teröristlerin inlerine giriyor
TSK'dan Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kaplan Operasyonu'
THY, Sudan’dan 4. tahliye uçuşunu gerçekleştirdi
11 bombalı eylemin faili 7 YPGPKK'lı terörist Afrin'de yakalandı
İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
NATO, Rusya'nın Libya ve Suriye'de artan faaliyetlerinden endişeli
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Reel sektördeki canlanma hız kazandı
Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır
TSK'dan Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kaplan Operasyonu'
11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı
Bergama'daki 'Antik Selinos Su Kanalı'nda restorasyon başlıyor
Muğla'nın ünlü plajlarında 'dört nala' güvenlik
Giysi mağazaları için 'akıllı dezenfeksiyon dolabı' çözümü
AA ekibi Libya ordusunun hazırlıklarını sürdürdüğü Sirte cephe hattındaki bölgeleri görüntüledi
'Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya'yla görüşmeler sürecek'
Depremin ardından Elmalı Köyü'nde yaralar sarılmaya başlandı
Yunanistan'da mülteciler meydanlarda sabahlıyor
Kamikaze drone üretimini ilk kez AA görüntüledi
Bakan Gül: Cezaevinden görüntülü görüşülebilecek bir sistem kuruyoruz
Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştüğü depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır
Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğlumun ceketini koklaya koklaya yatıyorum
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami hizmete açılıyor
Miniklerden jandarmanın kuruluşuna özel güldüren ve duygulandıran klip
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
Türkiye'den giden bisikletler İdlib'deki yetim çocukları sevindirdi
Lise öğrencisi talaştan tuğla üretti
Bakan Varank: Kovid-19'a karşı kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik
Lübnan'da Ermeni asıllı sunucunun Türkiye'ye hakaret ettiği televizyon kanalı protesto edildi
Jandarmadan terörle mücadele kahramanlarına 'Mehmet Geliyor Mehmet' klibi
Vefa Grubu normalleşme sürecinde de yüz güldürüyor
'Sağlığınız için ıslanan maskenizi hemen değiştirin' uyarısı
Bakan Varank, Kırıkkale'deki maske üretim tesisini ziyaret etti
Türkiye'nin Kovid-19 tedbirleri turizmde güvenirliği artırdı
Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar